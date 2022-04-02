السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارة بطريق محور الضبعة

إسعاف
إسعاف

أصيب اليوم الجمعة، 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 145 بطريق محور الضبعة اتجاه القاهرة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي. 

 

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابينن وهم: "عثمان محمد عثمان ٤٢ سنة مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عثمان محمد عثمان ١١ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومسعد محمد عثمان ٣٠ سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية والزراع الايسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ”. 

 

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

انقلاب سيارة حوادث الطرق إصابة 3 أشخاص مستشفى العلمين النموذجي سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

أول تغريدة لمحمد صلاح بعد ضياع حلم المونديال.. ماذا قال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة