إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارة بطريق محور الضبعة

أصيب اليوم الجمعة، 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 145 بطريق محور الضبعة اتجاه القاهرة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابينن وهم: "عثمان محمد عثمان ٤٢ سنة مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عثمان محمد عثمان ١١ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومسعد محمد عثمان ٣٠ سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية والزراع الايسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ”.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.