أول تغريدة لمحمد صلاح بعد ضياع حلم المونديال.. ماذا قال؟

هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، متابعيه بحلول شهر رمضان المبارك، مساء الجمعة.

وغرّد على «تويتر»: «كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم».

في السياق، شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على مساندته لمحمد صلاح نجم فريقه والذي خسر التأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام السنغال الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب الألماني: "محمد صلاح يريد الفوز مرة أخرى. رغبته ستعلو الآن أكثر من أي وقت مضى. إنه ذكي جدا، يعرف أن السنغال فريق قوي جدا الآن. لديهم جيل جيد. صلاح بخير".