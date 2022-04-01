السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

اول صلاة تراويح من
اول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

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277576303_5153249554727450_7175522239905441102_n (1)
277576303_5153249554727450_7175522239905441102_n (2)
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277576303_5153249554727450_7175522239905441102_n (3)
277576303_5153249554727450_7175522239905441102_n (3)
277576303_5153249554727450_7175522239905441102_n
277576303_5153249554727450_7175522239905441102_n
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277588320_5153249741394098_6554783869193400036_n (2)
277588320_5153249741394098_6554783869193400036_n (3)
277588320_5153249741394098_6554783869193400036_n (3)
277588320_5153249741394098_6554783869193400036_n (4)
277588320_5153249741394098_6554783869193400036_n (4)
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رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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