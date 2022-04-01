السيسى يهنئ هاتفيا ولى عهد أبوظبى بحلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتوجه الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسى، على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.