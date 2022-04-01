الرئيس السيسى يهنئ هاتفيا خادم الحرمين بحلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس السيسى عن خالص تمنياته لشعب وحكومة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.

كما أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبًا، داعيًا أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.