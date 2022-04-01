«التحالف» يرحب بالهدنة فى اليمن

رحب المتحدث باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، اليوم الجمعة، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج، ببدء هدنة.

وأكد تركي المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرج، ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية، وبحسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص وبرعاية ​الأمم المتحدة​، لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل".



وأوضح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية بقبولها للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، كما تثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، والذي جاء استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكد المالكي أن قيادة التحالف "تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة، لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للجهات اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل، يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.



وأعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق طرفي النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد تبدأ السبت أول أيام رمضان في عدة دول مسلمة، واتفاقهما بشأن شحنات الوقود ومطار صنعاء.



وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان الجمعة إن "أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران تدخل حيِّز التنفيذ غداً السبت الثاني من أبريل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت اليمن".