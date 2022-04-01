السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضحى عاصى: أكتب في رمضان من الفجر حتى الظهيرة

الروائية والبرلمانية
الروائية والبرلمانية ضحى عاصى

قالت الكاتبة والبرلمانية ضحى عاصى، إنها تتخذ شهر رمضان للكتابة، وأنها دائما ما تستغله فى التركيز فى الكتابة أو مراجعة أعمالها الأدبية.

وعن الوقت الذهبى للكتابة خلال شهر رمضان، قالت "ضحى" لـ"الدستور"، إنه من الخامسة فجرا إلى الثانية عشر ظهراً يعد بمثابة وقت ذهبى للكتابة فى رمضان، لأنه دائما ما تنام الناس لوقت متأخر فى شهر رمضان وهو ما يعني أنه فى مثل هذا التوقيت لا يتضمن قضاء بعض المشاوير للخارج، وفى الوقت نفسه لا يوجد اتصالات هاتفية على الأقل حتى الواحدة ظهراً.

ضحى مصطفى عاصي هي أديبة وروائية مصريّة صدرت لها عدد من الدراسات والكتب لعلَّ أبرزها كتاب «محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة» الذي اعتُبر بمثابة دراسة للشعب المصري ولطلباته عام 2012 وما قبلها، كما صدر لها رواية «104 القاهرة» ، كما صدر لها حديثا عن دار المصرية اللبنانية رواية «صباح 19 أغسطس» للكاتبة ضحى عاصي والتى شاركت في إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53.

وتدور أحداث رواية "صباح 19 أغسطس" بين مصر وروسيا، وتعرض إلى الكثير من الأحداث التاريخية من أيام الاتحاد السوفييتي، وما حدث في البلاد من مشكلات اقتصادية وسياسية وحربية، حتى وصل الأمر إلى المجاعة في بعض الأوقات.

وتتواكب الرواية مع الأحداث العالمية الحالية وتحديدًا الحرب الروسية الأوكرانية؛ مما يجعلها مرجعاً لمعرفة الواقع عبر مشاهدة من أرض الواقع.

فضلًا عن كتب وروايات ودراسات أخرى وعشرات المقالات البحثيّة وغيرها، فهي متخصصة في التاريخ المصري وباحثة في التراث، تنتمي أصولها لمدينة المنصورة ؛ صدرت لها عدة مجموعات قصصية وروايات تم ترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية. خاضت انتخابات مجلس النواب عام 2020  ضمن تحالف الكتلة الوطنية من أجل مصر الذي يضم 12 حزباً وهي ترفع شعار "الثقافة حق للجميع".

ضحى عاصى شهر رمضان محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة 104 القاهرة صباح 19 أغسطس

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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