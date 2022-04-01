الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

غياب الفنانين عن عزاء شقيق عفاف شعيب بالحامدية الشاذلية

عفاف شعيب
عفاف شعيب

شهد عزاء الراحل محمود شعيب شقيق الفنانة عفاف المقام اليوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين غيابا للفنانين.

واقتصر الحضور على الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم والفنانة سلوى عثمان والفنان محمد أبو داود.

وكانت الفنانة القديرة عفاف شعيب، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي وفاة شقيقها وتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

كما نعى الفنان محمود عامر شقيق الراحلة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "شقيق الفنانة الكبيرة عفاف شعيب في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله والدوام لله خالص العزاء والمواساة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وقد أعلنت الفنانة عفاف شعيب أمس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن إقامة العزاء، اليوم الجمعة، قائلة: "سبحان من له الدوام عزاء اخي محمود شعيب غدا باذن الله في الحامدية الشاذلية وشكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

أشرف زكي الفنان محمد أبو داود الفنانة القديرة عفاف عزاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بأمير قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة