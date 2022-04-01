غياب الفنانين عن عزاء شقيق عفاف شعيب بالحامدية الشاذلية

شهد عزاء الراحل محمود شعيب شقيق الفنانة عفاف المقام اليوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين غيابا للفنانين.

واقتصر الحضور على الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم والفنانة سلوى عثمان والفنان محمد أبو داود.

وكانت الفنانة القديرة عفاف شعيب، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي وفاة شقيقها وتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

كما نعى الفنان محمود عامر شقيق الراحلة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "شقيق الفنانة الكبيرة عفاف شعيب في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله والدوام لله خالص العزاء والمواساة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وقد أعلنت الفنانة عفاف شعيب أمس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن إقامة العزاء، اليوم الجمعة، قائلة: "سبحان من له الدوام عزاء اخي محمود شعيب غدا باذن الله في الحامدية الشاذلية وشكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".