الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية العثور على جثة شخص متحللة بالسلام

جريدة الدستور

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية شخص في العقد الخامس من عمره تم العثور على جثته متحللة وملقاة بجوار سور سوق العبور بمدينة السلام كما يقوم خبراء الأدلة الجنائية برفع البصمات من على ملابس المجني عليها لسرعة التعرف عليه.

كان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ملقاة بجوار سور سوق العبور بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شخص متحللة في العقد الخامس من العمر، مجهولة الهوية، وأن الجثة تخلو من أي إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

«القومي للمرأة» يتبرأ من حملة «إزاي تسرقي العفش وتحبسي جوزك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة