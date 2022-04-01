فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية العثور على جثة شخص متحللة بالسلام

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية شخص في العقد الخامس من عمره تم العثور على جثته متحللة وملقاة بجوار سور سوق العبور بمدينة السلام كما يقوم خبراء الأدلة الجنائية برفع البصمات من على ملابس المجني عليها لسرعة التعرف عليه.

كان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ملقاة بجوار سور سوق العبور بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شخص متحللة في العقد الخامس من العمر، مجهولة الهوية، وأن الجثة تخلو من أي إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.