السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل أول لقاح أنفى ضد كورونا فى العالم

لقاح أنفي ضد كورونا
لقاح أنفي ضد كورونا

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، أول لقاح أنفي ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقالت الوزارة إنها سجلت الشكل الأنفي للقاح (سبوتنيك V) للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا الاتحادية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاح الأنفي يتكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، مضيفة أنه يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر.

وكان نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوغونوف، قال في وقت سابق إن اللقاح الأنفي الجديد ضد كورونا يترك حدا أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.

وكانت قد افادت الوكالة الروسية الاخبارية، عن نتائج بحث علمي جديد أجري في روسيا على أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا أصبح أول لقاح في العالم أثبت فعاليته لدى الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
وتم نشر نتائج البحث المشترك الذي أجراه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ومركز الوقاية من الإيدز والسيطرة عليه في موسكو، في مجلة "The Lancet".

وشارك في البحث 24 ألف مصاب بمرض الإيدز في موسكو يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. 

وبلغت نسبة فعالية لقاح "سبوتنيك V" بينهم 79%. وفي الوقت نفسه تجاوزت فعالية "سبوتنيك V" ضد الاستشفاء بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 90% وضد الحالات المتوسطة والشديدة للمرض - أكثر من 97%.

لقاح كورونا تسجيل فيروس الصحة الروسية

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