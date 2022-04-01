الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق ورشة نجارة بمدينة الخارجة

حريق
حريق

عاين خبراء المعمل الجنائي موقع حريق نشب بورشة نجارة بمدينة الخارجة لبيان سبب اندلاع الحريق عقب سيطرة قوات الحماية المدنية عليه.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق بمنطقة الخارجة القديمة في ورشة نجارة.

وتبين اندلاع حريق كبير بورشة للنجارة وتصنيع الأثاثات الخشبية بشارع "البوستة القديمة" بمنطقة "الشعلة" بمدينة الخارجة، أسفر عن تفحم معظم ورشة النجارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد ألسنة الحريق ومنع امتداده للمنازل المتاخمة له.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب فريق الأدلة الجنائية بالمديرية لتحديد سبب اندلاع الحريق.

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