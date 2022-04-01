الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب محمد سليمان وقيادات مستقبل وطن يفتتحون مسجد جنة الفردوس بالشروق

جريدة الدستور

افتتحت قيادات مستقبل وطن قسم الشروق اليوم، مسجد الفردوس بمنطقة جنة مصر، بحضور النائب الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب عن دائرة الشروق وبدر، حيث قام بتأدية صلاة الجمعة داخل المسجد، في حضور عدد كبير من المواطنين عقب قيام أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق بمساهمتهم الملموسة في إتمام عملية فرش المسجد على الوجه الأكمل لاستقبال المصلين في شهر رمضان المعظم.
وشهد افتتاح المجلس حضور كلا من المهندس كريم غنيم أمين قسم مستقبل وطن الشروق، والمهندس أشرف الجابري الأمين المساعد للقسم،  الدكتور سيد ابراهيم قائم بأعمال أمين التنظيم، المهندس ممدوح الجوهرى أمين الشباب، والدكتور رماح الشيمى. أمين المشروعات الصغيرة، احمد يحى امين العضوية، عبد المعطى بخيت عضو هيئة مكتب، عونى على، خالد الطيب، محمد ماهر، أعضاء هيئة مكتب القسم والأمناء النوعيين
وقال النائب الدكتور محمد سليمان أنه في ضوء أعمال رعاية دور العبادة واستكمالا لأعمال فرش المساجد وصيانتها وتعقيمها في كامل مدن الدائرة، فأنه الإنتهاء من فرش مسجد جنة الفردوس بكمبوند جنة بمدينة الشروق وتجهيزه لاستقبال المصلين قبل حلول شهر رمضان المبارك . 
وقد قام النائب الدكتور محمد سليمان بإصدار توجيهات لوزارة الاوقاف بسرعة فرش وتجهيز المسجد تلبية لرغبات أهالي منطقة دار مصر كمبوند جنة بمدينة الشروق .

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