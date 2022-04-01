الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

احتفالية استطلاع
احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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