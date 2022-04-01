طريقة عمل العرقسوس زى المحلات.. بخطوات بسيطة وسهلة

طريقة عمل العرقسوس زي المحلات.. يعتبر العرقسوس من المشروبات الرمضانية الشهيرة، والتي تحرص عدد كبير من الأسر على تناوله خلال أيام الشهر الفضيل، كما أن هناك عدد كبير من الأفراد من يحرص على توزيع هذا المشروب المميز وغيره على المصلين في صلاة التراويح.

وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل العرقسوس زي المحلات:

طريقة عمل العرقسوس زي المحلات

طريقة عمل العرقسوس زي المحلات.. المكونات:



200 من العرقسوس المطحون

10 أكواب من الماء

معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

طريقة عمل العرقسوس زي المحلات



بهذه المكونات البسيطة يمكن أن نقوم بتحضير عدد كبير من أكواب العرقسوس التي تكفي جميع أفراد الأسرة، ويمكن تحضير العرقسوس من خلال وضع كمية العرقسوس البودر في قماشة من الشاش، وربطها جيدا، وبعدها قم بوضع معلقة بيكربونات الصوديوم فوق القماش من الخارج، ثم قم بإعادة ربط القماش مرة أخرى.

بعد إتمام غلق القماش نقوم بوضع الخليط بالقماش في وعاء ونصب فوق القماش مقدار 10 أكواب من المياه، وكرر عملية تقليب القماش من وقت إلى آخر حتى تتأكد أن خلاصة العرقسوس أصبحت في الماء بشكل كامل، بعدها يوضع العصير في وعاء ويدخل إلى الثلاجة قبل تقديمه لأنه يجب أن يقدم باردا.

فوائد شرب العرقسوس

بحسب ما ذكره موقع «health»، هناك عدد كبير من الأطفال والكبار أيضا لا يفضلون تناول العرقسوس، وهم لا يعرفون الفوائد الكبيرة التي يتضمنها هذا المشروب وهذه الفوائد منها:

300 عنصر غذائي:

يدخل في هذا المشروب أكثر من 300 عنصر غذائي والتي هي بالطبع غنية بالفيتامينات، التي تساعد على علاج والوقاية من الكثير من الأمراض.

الحماية تسوس الأسنان:

يعمل العرقسوس على التخلص من البكتيريا الضارة الموجودة في الفم والتي تساهم في الحماية من تسوس الأسنان.

التهاب الشعب الهوائية المزمن:

أظهرت عدد من الدراسات أن عصير العرقسوس من الممكن أن يساهم في التقليل من فرص تطور مرض التهاب الشعب الهوائية المزمن الذي يسببه الانسداد الرئوي، والذي يعاني منه الكثيرين.

والسر وراء قدرة نبات العرقسوس، على القيام بهذه الأمور هو أنه يتضمن عددا كبيرا من الأحماض ومنها حمض الجليسيريزيك وحمض الأولينوليك تأثيرًا مضادًا للأكسدة يحمي خلايا الشعب الهوائية في الرئتين.

