مصطفى شعبان: أنا مثل «حصان السبق» أركز فى عملى.. ولا أعتد إلا بتقييم الجمهور

العمل يناقش أزمات التعليم ويقدم حلولًا دون الاكتفاء بعرض المشكلة

نركز على إظهار جمال مصر من خلال المعالم السياحية وناس الأقصر وأسوان

طلاب وأولياء أمور ومدرسون شاركوا فى كتابة المسلسل

مصطفى شعبان.. فنان لا تكتمل «دراما رمضان» إلا بوجوده.. «طلته» ينتظرها الجمهور فى كل عام.. وأداؤه يجبرك على أن تجلس أمام الشاشة ولا تغادرها أبدًا إلا بعد انتهاء مشاهده.. فى الدراما أو السينما.

وهو أيضًا «فنان شامل».. ولا تستطيع أن تمسك به متلبسًا بتكرار أدواره.. فالتنوع والاختلاف سمة أساسية فى شخصيته منذ ظهوره على الساحة الفنية.. وحتى بعد أن اعتلى القمة. وفى الموسم الدرامى الرمضانى الحالى يشارك بمسلسل «دايمًا عامر»، الذى يتناول قضية من أخطر القضايا التى تهم المجتمع المصرى هى التعليم، لكن بقصة «لطيفة دمها خفيف»، وفق ما قاله صناع العمل.

وفى حوار مع «الدستور»، كشف «شعبان» عن تقديم المسلسل العديد من الحلول لأزمات المدارس، كاشفًا عن عقد صناع العمل مجموعة من الورش لمناقشة أبرز هذه الأزمات، من أجل تناولها فى المسلسل بشكل يقدم حلولًا فاعلة لها.

وأشار كذلك إلى حرص صناع المسلسل على إبراز جمال مصر، من خلال التركيز على الأماكن السياحية المصرية، فى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها الكثير.

■ بداية.. لماذا تحمست لـ«دايمًا عامر» دون غيره للمشاركة فى الموسم الرمضانى الحالى؟

- تحمست للمشاركة فى «دايمًا عامر» بهدف الخروج من نمط الشخصيات التى أديتها فى أعمال رمضانية سابقة لى، فى إطار تفضيلى تقديم أعمال وألوان فنية مختلفة.

فعلى مدار الفترة الماضية كنت أفكر فى كيفية الخروج الكامل من الشكل الفنى الذى اعتاد الجمهور على رؤيتى فيه، وهو ما وجدته فى مسلسل «دايمًا عامر».

كذلك كنت أسعى لاستكمال التواصل مع الجيل الصغير، الذى أرى أنه ابتعد عن مشاهدة الأعمال الدرامية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن نجحت فى خلق «لينك» معه من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» فى رمضان الماضى.

■ كيف كانت أجواء المسلسل وكواليس التعاون مع الفنانين المشاركين فيه؟

- العمل فكرة المخرج الصديق مجدى الهوارى، وبدأنا نبحث وندرس تقديمها منذ نفذنا مسلسل «الزوجة الرابعة»، كنا نفكر فيها بالفعل، لكن لم نكملها. وقبل فترة قريبة بدأنا التفكير فيها من جديد، وكيفية تنفيذها على أرض الواقع.

وبالفعل عقدنا ورشة عمل ضمت الكاتب الكبير أحمد عبدالفتاح، وفكرنا معًا كيف نقدم العمل، ونطرح من خلاله أزمات ومشاكل التعليم، من خلال تقديم ما يشبه مقارنة بين المدارس التقليدية «الناشونال» والدولية «الإنترناشونال»، لمعرفة الفارق بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور هنا وهناك، ومن خلالها نحدد المشكلات التى يواجهها هذا الملف المهم بصفة عامة، والذى يؤثر على كل مناحى الحياة فى مصر.

ونحن لا نناقش أزمات التعليم بطريقة أكاديمية جامدة، بل نناقشها بطريقة درامية اجتماعية، ومن خلال قصة «دمها خفيف»، عبر طرح مجموعة من المشاكل ووضع حلول فاعلة لها بتطور الأحداث، والتى تحتوى على دراما وأكشن وقصص حب وكوميديا والعديد من الأنماط الدرامية المختلفة.

■ .. وماذا عن التعاون مع مجدى الهوارى وأحمد عبدالفتاح؟

- المخرج مجدى الهوارى قائد لديه رؤية يستطيع أن يرى أوجه القصور ووضع حلول لها بطريقة معينة تحمل قدرًا كبيرًا من التميز، ويعرف كيف يحكى القصة المكتوبة على الشاشة بصورة تجذب المشاهد.

وهو من المخرجين «الشطار»، كما أنه منتج «شاطر»، ومعظم النجوم الحاليين بدأوا مسيرتهم معه، لأن لديه رؤية صائبة، وأنا أثق فيه للغاية، وحماسه لفكرة العمل كان دافعًا للاستمرار وتقديمها هذا العام، بعد أن سبق وقدمنا معًا: فيلم «الوتر»، ومسلسلى «الزوجة الرابعة» و«مزاج الخير».

أما أحمد عبدالفتاح فهو من الكُتّاب الذين يتميزون بالقدرة على الجمع بين الجيل السابق، الذى يستطيع تحقيق البناء الدرامى المضبوط بشكل مميز، والجيل الحالى، ويمكنه تقديم نص يصل إلى كل البيوت، ويتميز بمفرداته ومصطلحاته الخاصة به، وفى الحوار الذى يكتبه تجد مفردات الناس الحقيقية والجمل السهلة، وليست الغريبة أو البعيدة عن الناس، تجد ما يقولونه ويشعرون به.

وسبق أن تعاونت مع المؤلف أحمد عبدالفتاح وقدمت معه أعمالًا كثيرة، منها: «الزوجة الرابعة» و«مولانا» و«أبوالبنات» و«اللهم إنى صائم» وغيرها من الأعمال، وهناك تفاهم وعشرة بيننا.

■... وبالنسبة للتعاون مع المنتج كامل أبوعلى؟

- حرص على متابعة العمل بشكل دائم، وحضر التصوير أكثر من مرة، وكان دائمًا ما يشجعنا على تقديم أفضل شىء، ودائم الاستجابة لطلباتنا، ولم يبخل على العمل نهائيًا.

■ هل واجهت أى صعوبات فى التعامل مع العدد الكبير من النجوم فى المسلسل؟

- طاقم العمل مميز للغاية، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم القريبين من الناس، وجميعهم من أصحاب الإطلالات المميزة، ولا أريد أن أذكر أسماء بعينها منهم، لأن جميعهم مميزون.

ولم أجد أى صعوبة فى التعامل مع أى منهم، وسعدت للغاية بالعمل معهم، وكان هناك تناغم كبير بيننا سيشعر به الجمهور على الشاشة، من خلال رؤية أجواء الترابط والحب الموجودة بين الجميع.

■ شارك فى العمل عدد ضخم من الشباب الذين يؤدون أدوار الطلاب، وحرصتم على وضع صورهم على «بوسترات» الدعاية الخاصة بالمسلسل.. لماذا فعلتم ذلك؟

- أتوقع أن يعجب الجمهور بجميع الممثلين الشباب، لأنهم كانوا مميزين للغاية، وأعتبرهم مفاجأة العمل، وأعتقد أن أغلبهم سيكونون نجومًا ولهم دور كبير على الساحة الفنية، خلال الفترة المقبلة، لذا حرصنا على وجودهم فى «بوسترات» العمل، وهذا أمر يدعونى للفخر.

■ المسلسل اعتمد على الكتابة التفاعلية من خلال تلقى خبرات وتجارب الجمهور حول التعليم ومشكلاته.. كيف تم هذا الأمر؟

- حين قررنا تقديم عمل حول التعليم، قلنا إننا لا نريد تصدير المشكلات فقط، بل ينبغى أن نقدم الحلول أيضًا، لأنى أنا وأحمد عبدالفتاح ومجدى الهوارى لا نملك كل المعلومات والخبرات حول هذا الملف.

لذا قررنا الاعتماد على حلقات النقاش والعصف الذهنى مع الجمهور، بهدف التعرف على الكثير من الخبرات والمواقف التى يعيشها الطلاب وأولياء الأمور والمدرسون فى المدارس، من خلال التواصل مع هؤلاء لمعرفة مشكلاتهم وتضمينها فى المسلسل.

واستفدنا بالفعل من تلك الجلسات، وتعرفنا على الكثير من المعلومات والأفكار المهمة، والتى اعتمد عليها الكاتب أحمد عبدالفتاح فى بناء القصة.

■ الجمهور كان منبهرًا بـ«برومو» العمل، والذى ظهرت فيه عدة معالم سياحية فى الأقصر وأسوان.. لماذا حرصتم على إظهار تلك المعالم؟

- لم نرد تقديم العمل كله داخل المدرسة، لأن ذلك يغلق الكثير من الألوان والخيوط الدرامية ويحرمنا من تنوع الصورة، لذا من البداية قررنا أن تكون هناك مشاهد مميزة فى الخارج، عبر تنظيم زيارات لأبطال العمل إلى المناطق السياحية.

وبالفعل اجتمعنا مع وزيرى التربية والتعليم والسياحة والآثار، وتحدثنا عن فكرة المسلسل، وتم الاتفاق على تنويع المقاصد السياحية التى نزورها، وعدم الاكتفاء بزيارة المعابد الأثرية فقط، ففى أسوان مثلًا، أردنا إظهار الكثير من الأماكن السياحية إلى جانب المعابد، مثل «الفلوكة»، والبالون الطائر، ومباريات كرة القدم التى ينظمها الأهالى.

وكل الزيارات التى أجريناها كانت استكشافًا وليس توثيقًا، وحاولنا الغوص داخل المجتمع فى هذه المناطق، وجعله جزءًا فاعلًا من «الحدوتة»، وذلك فى إطار أعم وأشمل هو إظهار «الحاجات الحلوة اللى عندنا».

■ إلى أى مدى شخصية «مستر عامر» قريبة من شخصيتك الحقيقية؟

- على المستوى الشخصى لا أستطيع الحكم على ذلك، فأنا منشغل بالتصوير وأريد أن أركز فى الدور الذى أقدمه بشكل كبير، وأحاول إتقان الشخصية فى أثناء تقديمها.

أنا أرسم الشخصية مع المؤلف والمخرج وأعيشها وأتعامل معها، حتى أخرجها بالشكل المطلوب للجمهور. وبعد الانتهاء من التصوير تمامًا، أستطيع التفرقة ومعرفة هل هذه الشخصية قريبة منى أم لا.

■ هل تقيم أعمالك بنفسك أم تنتظر حكم الجمهور؟

- بكل تأكيد أنتظر حكم الجمهور، عملى هو الأهم بالنسبة لى، بداية من الفكرة والتحضير ثم التجهيز والدخول للتنفيذ، وأنا أسعى، والجمهور هو من يحكم، فأنا مثل حصان السبق ينظر أمامه فقط.

■ متى تعود إلى السينما؟

- لدىّ فيلم سأبدأ تحضيراته قريبًا، وأسعى لعرضه فى موسم الصيف المقبل، وأريد تقديم عمل مميز يليق بالجمهور والسينما المصرية.