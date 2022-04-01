الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على قاتل شقيقه وسرقته بمساعدة شقيق زوجته

محكمة
محكمة

تصدر محكمة الجنايات، غدًا السبت، الحكم على المتهم بقتل شقيقه بمساعدة شقيق زوجته بعد إحالة أوراقه لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها كل من "ر . ع . إ" 34 عاما فلاح ، و" س . م . أ " 24 عاما فلاح، بقتل شقيق المتهم الأول وسرقة دراجته البخارية.

بداية القضية بورد بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة "ال . ع . إ" عامل في أحد المصارف المائية في حالة تعفن، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ر . ع . إ"، 34 عاما فلاح شقيق المجني عليه، و"س . م . أ" 24 عاما فلاح شقيق زوجة المتهم الأول، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمدا، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله، وجهزا لذلك الغرض أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا" وتوجها إلى المكان الذي أيقنوا خلوه من المارة، وما إن ظفرا به كال له الأول ضربة باستخدام العصا استقرت برأسه وأفقدته الوعي، ثم أوثقا يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتي تأكدوا من غرقه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقاموا بسرقة التروسيكل خاصته ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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