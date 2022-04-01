لا يفوتك هذا المساء| تهنئة السيسي للشعب المصري بحلول رمضان وقرعة كأس العالم

الجمعة، الأول من أبريل، كان يومًا حافلًا رغم أنه عطلة رسمية إلا أنه شهد أحداثا جمة شغلت بال المصريين بشكل كبير وتابعوها لحظة بلحظة كان أبرزها انتظار استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم والجدل الذي أثير حوله في مصر والدول الإسلامية، وكذلك متابعة قرعة كأس العالم بقطر استعدادًا للنسخة المقبلة المقامة بها ..

وفي نشرة "لا يفوتك هذا المساء " التي يقدمها موقع الدستور نقدم لكم أبرز الأخبار التي تابعها القراء طيلة اليوم:

الرئيس السيسى يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

كعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مشاركة ومشاطرة جميع المناسبات مع شعبه فقد قدم التهنئة للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “أتقدم للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر" ، و لمطالعة ( التفاصيل ).

الرئيس السيسي

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

اقامت اليوم دار الافتاء المصرية حفلها السنوى لاستطلاع هلال الشهر المبارك وخلاله كشفت عن موعد أول أيام شهر رمضان في مصر، بعد أن استطلعَت الإفتاء هلال شهر رمضان في مصر لعام ١٤٤٣ هجريًّا، وذلك بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الأول من شهر إبريل لعام ٢٠٢٢ ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2022 في مصر

وأشارت الدار إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ اول ايام شهر رمضان في مصر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ و وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في مصر

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر أبريل لعام ألفين وإثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان في مصر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، لقراءة ( التفاصيل )

ألمانيا وإسبانيا فى مجموعة واحدة.. وقرعة صعبنيات التي كانت للسعودية وتونس والمغرب فى مونديال 2022

تابع عشاق الكرة المستديرة قرعة مونديال قطر ٢٠٢٢، من كل دول العالم ، لمعرفة الفرق التي سيواجهها منتخبهم المفضل والمجموعة الواقعة فيها وترتيب المباريات في الادوار المؤهلة ، لتوقع نسب الفوز والخسارة في اللقاءات المختلفة .

وقد أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022، التي أجريت مساء اليوم الجمعة، عن مجموعات قوية ونارية.

وجاء المنتخب القطري "المضيف" في المجموعة الأولى التي ضمت كلا من الإكوادور والسنغال وهولندا.

وجاءت المجموعة الخامسة، نارية، حيث ضمت كلا من إسبانيا وألمانيا، إلى جانب كل من اليابان والفائز من المواجهة الثانية للملحق العالمي (ممثل أمريكا الشمالية مع ممثل أوقيانوسيا).

وجات البرازيل، على رأس المجموعة السابعة، رفقة كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

كما أسفرت القرعة عن مجموعات صعبة للثلاثي العربي تونس والمغرب والسعودية.

وجاء المنتخب التونسي، في المجموعة الرابعة، مع فرنسا (حاملة اللقب) والدانمارك والفائز من مواجهة الملحق العالمي (ممثل آسيا مع أمريكا الجنوبية).

وحل المنتخب المغربي، في المجموعة السادسة القوية، التي ضمت كلا من بلجيكا وكرواتيا (وصيف حامل اللقب) وكندا، ولباق ( التفاصيل ).

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

وفي سياق أخر، يشغل المصريين كثيرًا مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات المختلفة، لا سيما مسلسل الاختيار في جزءه الثالث بعد نجاح الجزئين الاول والثاني واحتل ذلك المركز الأول على محركات البحث، لذا تقدم الدستور مواعيد عرضه وإعادته، لذا نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة، حيث قررت شبكة قنوات On تحديد الموعد النهائي للمسلسل الملحمي الجديد الاختيار 3؛ والذي يبدأ عرضه غدا السبت أول أيام شهر رمضان الكريم، ويعد مسلسل الاختيار 3 من أهم أعمال العام الحالي من بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E خلال رمضان 2022

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساء ويوميا عبر قناة ON E.

توقيت إعادة عرض حلقات مسلسل الاختيار 3