الطاقة الذرية: التوصل إلى إطار متفق بشأن سلامة محطات الطاقة النووية بأوكرانيا

أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، التوصل إلى إطار متفق لكن بصورة منفصلة مع روسيا وأوكرانيا كل على حدة، بشأن تأمين محطات الطاقة النووية وسلامتها بأوكرانيا، غير أن ذلك لم يتطلب الاتفاق على صياغة وثيقة معينة.

وأوضح جروسي أنه سيرأس بعثة مساعدات ودعم إلى محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وستكون الأولى من سلسة من مثل تلك البعثات المعنية بأمن وسلامة المحطات النووية في أوكرانيا.

وأضاف جروسي - خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوكالة الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة - أنه زار محطة الطاقة النووية جنوبي أوكرانيا، حيث عقد عدد من الاجتماعات مع وزير الطاقة الأوكراني وورئيس المحطة النووية ورئيس الهيئة التنظيمية النووية الأوكرانية وعدد من التقنيين بالموقع.

وأكد أن تلك الاجتماعات كانت مهمة ليس فقط لتحليل الوضع هناك، بل أيضًا لمناقشة الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها والإجراءات التي سيتم اقتراحها مجددًا من أجل مواصلة العمل بأمان وسلامة.

وأشار أنه انتقل إلى جمهورية روسيا الاتحادية، حيث التقى بالمدير العالم لمؤسسة "روس آتوم" للطاقة النووية، وممثلي وزارة الشئون الخارجية الروسية، وكذلك رئيس الهيئة التنظيمية الروسية، حيث ناقش بعض الأمور ذات الصلة، والتطرق إلى وجهات نظر الجانب الروسي.

ونوه جروسي إلى أنه ستكون هناك عدة جوانب من المساعدات والأنشطة التي ستقدمها الوكالة الدولية للمحطات النووية الأوكرانية الأسبوع المقبل والتي بدأت بالفعل، من بينها توفير النصيحة والدعم عن بعد من خلال الفرق التابعة للوكالة بفيينا، وأيضًا ما تتعلق بتسليم المعدات، والتي بدأت بالفعل.

وتابع: "لديهم احتياجات نرغب في تقييمها من وجهة نظرنا، وهناك عدد كبير من الدول التي تعرض على الوكالة الدولية المساعدة، غير أن ذلك يحتاج إلى تنظيم، ويجب علينا التوسط فيما يحتاجه الزملاء الأوكرانيون، وما هو متوفر بالفعل وسنكون كجسر وكمستشار تقني لفعل ذلك".