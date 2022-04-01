الصين تدعو إلى بذل جهود مشتركة لحماية الأمن والاستقرار فى آسيا

قال عضو مجلس الدولة وزير الأمن العام الصيني تشاو كه تشي، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للعمل مع الأطراف الأخرى؛ لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المختلفة، وللحماية المشتركة للأمن والاستقرار في آسيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني المغلق رفيع المستوى لحوار أمن إسلام آباد، الذي تستضيفه باكستان، حيث ألقى كلمة، عبر الفيديو من بكين.

وأشار تشاو- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إلى أنه في مواجهة الوضع الأمني الدولي والإقليمي المعقد والمضطرب الحالي، فإن مفهوم الأمن الجديد الذي يتميز بالأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام له أهمية عملية كبيرة وقيمة لحل القضايا الأمنية في آسيا.

وقال "إن الصين على استعداد لتدعيم الرؤية الجديدة للأمن وتنفيذها بحزم، والعمل مع الأطراف الأخرى؛ للتعامل مع مختلف المخاطر والتحديات الأمنية، وحماية الأمن والاستقرار في آسيا بشكل مشترك، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية يتمتع بالأمن الشامل".