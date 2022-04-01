الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تدعو إلى بذل جهود مشتركة لحماية الأمن والاستقرار فى آسيا

عضو مجلس الدولة وزير
عضو مجلس الدولة وزير الأمن العام الصيني تشاو كه تشي

قال عضو مجلس الدولة وزير الأمن العام الصيني تشاو كه تشي، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للعمل مع الأطراف الأخرى؛ لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المختلفة، وللحماية المشتركة للأمن والاستقرار في آسيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني المغلق رفيع المستوى لحوار أمن إسلام آباد، الذي تستضيفه باكستان، حيث ألقى كلمة، عبر الفيديو من بكين.
وأشار تشاو- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إلى أنه في مواجهة الوضع الأمني الدولي والإقليمي المعقد والمضطرب الحالي، فإن مفهوم الأمن الجديد الذي يتميز بالأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام له أهمية عملية كبيرة وقيمة لحل القضايا الأمنية في آسيا.
وقال "إن الصين على استعداد لتدعيم الرؤية الجديدة للأمن وتنفيذها بحزم، والعمل مع الأطراف الأخرى؛ للتعامل مع مختلف المخاطر والتحديات الأمنية، وحماية الأمن والاستقرار في آسيا بشكل مشترك، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية يتمتع بالأمن الشامل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

انتصار السيسى تهنئ المصريين بحلول رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة