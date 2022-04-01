الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة رمضان

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.



وأعرب الرئيس، في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات.



كما أكد الرئيس أن حلول شهر الصيام والقيام، الذي اصطفاه الله لنزول القرآن الكريم هدى للناس، هو مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها، والتي تحثنا على تعزيز أواصر الإخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف لشعوب الأمة الإسلامية ولشعوب العالم.



كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نصها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم".. داعيًا الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب إلى دعواتنا بأن يحفظ مصر الغالية، وأن يعيده على شعبها بالخير، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، ولمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والتنمية والرخاء.

وتلقى الرئيس السيسي، برقيات تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرقي والرخاء.