الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 10 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 10 آلاف و554 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 6 ملايين و155 ألفا و164 شخصا.


وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم- أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونًا و789 ألفا و664 شخصا حتى اليوم، كما أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23 مليونا و263 ألفا و495 شخصا حتى اليوم.


يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.


في السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و359 حالة.
وأفادت الوزارة بأنه لم يتم تسجل وفيات جديدة بالفيروس ليثبت العدد الإجمالي عند 16 ألفا و60 حالة، فيما تم تسجيل 48 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و146 ألفا و611 حالة.

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