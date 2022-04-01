إجراء 36 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى إيتاى البارود المركزي

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالاشتراك مع والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة محمد كجك من خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم إنتظار المرضى بمستشفى إيتاي البارود المركزى بإجراء 36 عملية جراحية.

وأكد الدكتور رضا بكر مدير مستشفى إيتاى البارود، أنه تم إجراء عمليات 3 استئصال زائدة دودية، 1 فتق سري ، 3 فتق أربي، 1 فتق مختنق، 1 تركيب cvp1 ، 2 شق حنجري، 3 بواسير، 9 لوز، 1 كي بالأنف، 1 طهارة، 1 شرخ شرجي، 1 حاجز أنفي، 1 تفريغ نزيف بالمخ، 5 قيصرية، 3 تركيب قسطرة وإجراء غسيل دموي، تحت إشراف مدير المستشفى وبحضور طاقم إدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد رزق -رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد العناني رئيس قسم العمليات والدكتور وائل خيري رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، وأطباء التخدير، والدكتور حازم سويلم والدكتور السيد عمران وطبيب النساء والتوليد الدكتور محمد أمجد والتمريض بقيادة سامية عبد العزيز ورباب التراس.

وقد أشاد اللواء هشام آمنة بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الإنتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أن تم التوجيه باستمرار تلك الحملات من خلال جميع المستشفيات فى محافظة البحيرة من أجل المساهمة في القضاء على قوائم الانتظار داخل.

ياتى ذلك فى إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة لجميع المواطنين داخل وخارج مدن وقرى المحافظة، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.