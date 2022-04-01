الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: وصول طيران عسكرى لمناطق القتال القبلى بجنوب دارفور

وصول طيران عسكرى
وصول طيران عسكرى لمناطق القتال القبلى بجنوب دارفور

أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور "غرب السودان"، وصول طيران عسكري لمناطق القتال القبلي بين قبيلتي "الرزيقات" و"الفلاتة" جنوب مدينة نيالا عاصمة الولاية.
وقالت لجنة أمن جنوب دارفور- عقب اجتماع في نيالا، اليوم الجمعة، إن التوجيهات صدرت للقوات العسكرية بالتعامل بحسم مع أي تجمعات في تلك المناطق، محذرة من أي تجمع في مناطق محددة.
وناشدت اللجنة جميع المواطنين الابتعاد عن أي تجمعات في هذه المناطق.
وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أصدر توجيهات صارمة لحكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحسم الاعتداءات القبلية عسكريا، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون.
ووجه دقلو والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني، ولجنة أمن الولاية، بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فورا؛ لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

مباشر.. لحظة إعلان رؤية هلال شهر رمضان الكريم

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة