الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس تونس: لا يمكن الحوار مع من نهبوا مقدرات الشعب

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن العديد في البلاد أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.

وأوضح  سعيّد أن الحوار “لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدرات الشعب”، حسبما أفادت شبكة راديو إف إم التونسية.

وخلال لقائه وفدا من الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، قال سعيّد إن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية.

وأضاف أن اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي قال إنه "لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ومازالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن سعيّد شدد على "ثوابت لا محيد عنها، وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة"، وقال إنه "لا بد من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلها".
وكان الاتحاد التونسي للشغل أعلن أمس تأييده قرار سعيّد بحل مجلس النواب المجمد، إثر اجتماع عقده الأخير، وقرر فيه بأغلبية الأعضاء إلغاء القرارات التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليون الماضي، وقال إنها تشكل خرقا للدستور. 

الداخل تونس الرئس احتفالات الانقلاب التونسي

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وائل لطفي

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