الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة الخطارة التابعة لقرية أبوالريش بمدينة أسوان، اليوم الجمعة، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، والجثة إلى المشرحة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطارًا من رئيس مباحث مركز أسوان يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لمعرفة أسباب الحادث.

وتبين بعد المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وتروسيكل، وتم رفع آثار الحادث وذلك لتيسير عملية فتح الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان حادث تصادم سيارات الإسعاف الجهات الامنية الإجراءات القانونية مصرع شخص

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