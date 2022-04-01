تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان بالغربية

قرر طارق رحمى محافظ الغربية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، وتذليل أي عقبات والعمل على حلها والاطمئنان على توافر كافة السلع والخدمات والمتابعة المستمرة لهما.



وأصدر "رحمى"، تعليمات إلى قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع، وبالتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير الخدمات والسلع الاستهلاكية اللازمة وبكميات مناسبة خلال هذا الشهر الكريم، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق.



وكذا المعارض لمراقبة السلع الاستهلاكية المعروضة وضمان سلامتها صحيا وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة والحد من التلاعب والاستغلال فى الأسعار فى ظل الظروف الراهنة، لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر.



كما وجه المحافظ بإعداد خطة مرورية لتكثيف التواجد المروري، وتنظيم المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمدن المحافظة، وضمان السيولة المرورية خلال ساعات الذروة.