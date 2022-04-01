الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بكفرالشيخ

حادث
حادث

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها وشقيقتها بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة جامبو بتوك توك بكوبري السكنة على رافد الطريق الدولي كفرالشيخ بلطيم، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الطفلة والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات وإزالة الأزمات بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو بتوك توك بكوبري السكنة على رافد الطريق الدولي كفرالشيخ بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام.

وتبين مصرع إسراء طه الدسوقي، 15 سنة، نتيجة توقف في عضلة القلب، وإصابة آمال محمد المزاحى 45 سنة بتوقف فى عضلة القلب وتم عمل إنعاش قلبى لها، وسمر طه الدسوقي 8 سنوات باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهن من الطلمبات، جارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

مصر محافظة سيارات ساق على طريق تصادم توك توك كفر الشيخ مدير

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