مفاجآت فيما ينتظر الأبراج خلال شهر إبريل.. تعرف عليها

يمتلىء شهر إبريل بالعديد من الأحداث لمواليد الأبراج، حيث يمر قمر جديد يعني الإبداع، والحصول على الطموح.

حان الوقت للبدء في مغامرات وأهداف ومشاريع وأنشطة جديدة، أنت مليء بالطاقة والحماس، استثمرها بحكمة في شيء يجلب لك مكافآت إيجابية.



برج الحمل هو أول علامة على دائرة الأبراج ، وبالتالي فإن القمر الجديد في برج الحمل يعني فرصة لبدايات جديدة وأفكار كبيرة.

الثور

لديك دائمًا أهداف قوية وطويلة الأجل ولديك هدف رئيسي يتعلق بعالمك المادي المال أو المنزل أو العمل أو الصحة.



الجوزاء

لديك بالفعل جميع مكونات النجاح المالي في متناول يدك، أنت تفعل بالفعل كل الأشياء التي يمكن أن تجلب لك ثروة وأمنًا دائمين.

سرطان

كنت تواجه قرارًا كبيرًا في الحياة، لقد كنت تحوم في مفترق الطرق هذا لفترة من الوقت الآن، وتفكر كثيرًا وتقلق، ولا تتخطى هذا حقًا.

حان الوقت لاتخاذ قرارك الخاص، تعامل مع الأمر برمته كمغامرة طموحة.

الأسد

كان لديك العديد من الترددات والشكوكك الذاتية، ستنتهي الأشياء الصعبة التي مررت بها، ستقدم نجاحات في عملك.

العذراء

يكمن مفتاح طموحك الأكبر مخفيًا داخل شبكتك والأشخاص الذين تعرفهم وجهات اتصالك واتصالاتك.

في الأسبوعين المقبلين عزز شبكتك على أن تكون مرئيًا واجتماعيًا ومنفتحًا ومتقبلًا.

أعد التواصل مع زملائك ورؤسائك القدامى، واعمل على تحسين ملفاتك الشخصية، وسيرتك الذاتية.

الميزان

كما هو الحال دائمًا، لست متأكدًا تمامًا مما هو حلمك أو طموحك الأعظم في الوقت الحالي.

لديك دائمًا أكثر من طريق محتمل في المستقبل، ولا ترغب في الالتزام في وقت قريب جدًا.

خذ هذين الأسبوعين للعمل بشكل استراتيجي وتحليلي من خلال قائمة أهدافك.

العقرب

ضع في اعتبارك مكانك في هذا العالم، فكر في المكان الذي تريد أن تكون فيه، وابدأ في تحويل ذلك إلى حقيقة.



القوس

كانت لديك بعض المخاوف الخاصة حول أهدافك وطموحاتك الكبرى،ربما تشعر أنك لا تستطيع تحقيق ذلك، أنت مخطىء.

الجدي

أحلامك ستنشط هذا الربيع وتجعلك تبتسم حقًا، ويعيد تأكيد رغبتك في الحياة، ويكافئ عملك الجاد في السنوات القليلة الماضية.

الدلو

ركز على مشروع أو دور أو استثمار مالي يمكن أن يجعلك تشعر بالأمان والثراء في المستقبل.



الحوت

أنت مستعد لضبط حياتك الروحية وقدراتك النفسية وقدرتك على الشفاء وحدسك من كل ما ممررت به خلال الفترة الماضية.