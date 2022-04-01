الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الصين يبحث مع وزير الاستثمار الأوزبكى تعزيز التعاون

وانغ يي
وانغ يي

بحث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي ساردور أومورزاكوف، على هامش الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان، في تونشي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وقال وانغ - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة: "إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأوزبكستان منذ 30 عامًا، تبادلت الدولتان الثقة والدعم، كما تعمقَ التعاون في مختلف المجالات بشكل متواصل، ووصل إلى مستوى عالٍ غير مسبوق".
وأضاف أن الصين ستواصل دعم أوزبكستان في استكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها الوطنية، وأنها على أهبة الاستعداد للعمل معها على تطبيق التوافق الهام الذي توصل إليه زعيما الدولتين، لتدعيم تنمية العلاقات الثنائية.
من جانبه، قال أومورزاكوف إن بلاده ملتزمة بشدة بمبدأ صين واحدة، ومتمسكة بتعميق العلاقات الثنائية الودية، موضحًا أن أوزبكستان تقدر إنجازات التنمية الصينية، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الصينية في الحوكمة، وخاصة خبرتها في الحد من الفقر.

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