الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بماريوبول يتكلف 10 مليارات دولار

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية إن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في مدينة ماريوبول بعد أسابيع من القصف العنيف سيكلف ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.
وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن هذا تقدير أولي تم إجراؤه في ظل استمرار الحرب مع روسيا.
وأضافت القناة أن مدينة ماريوبول شهدت تدمير الغارات الجوية المباني السكنية والمدارس والمستشفيات في ظل معاناة الآلاف من انقطاع الكهرباء والمياه ومحاولة القوافل الإنسانية الوصول إلى المدينة.

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