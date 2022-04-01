الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طبيب بمطار القاهرة حاول تهريب أجهزة وعبوات الشيش الإلكترونية

أجهزة وعبوات الشيش
أجهزة وعبوات الشيش الإلكترونية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة راكب مصري ويعمل طبيب بشري حاول تهريب كمية من أجهزة وعبوات الشيش الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اللبنانية القادمة من بيروت، استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف منشاوي وخالد عبد الرحمن مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل الحقائب.

كلف أحمد ابو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 275 جهاز وعبوة من الشيش الإلكترونية.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

إحباط مطار القاهرة مطار توقف يجب واقعة موسى بيروت ابو أدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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