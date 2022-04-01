الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: لا نية للخروج من مشروعى النفط والغاز الطبيعى الروسيين

وزير الاقتصاد والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة الياباني كويتشى هاجيودا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الياباني كويتشى هاجيودا، أن بلاده ليست لديها نية للخروج من مشروعي النفط والغاز الطبيعي المسال في الشرق الأقصى لروسيا، لافتًا إلى أهميتهما لتأمين إمدادات الطاقة.
وأوضح هاجيودا - في تصريحات اليوم الجمعة نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أن اليابان لديها حصص في كلا المشروعين وقد أمنت إمدادات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن المشروعين يمدان بلاده بالطاقة بأسعار تقل عن أسعار السوق، وأن تكاليف الطاقة المرتفعة تجعل المشروعين أكثر أهمية.
وقال هاجيودا إن اليابان تستورد نحو 90 بالمائة من نفطها الخام من الشرق الأوسط، وأن المشروع المعروف بـ"سخالين الأول" يعد مصدرًا مهمًا للطاقة خارج تلك المنطقة.. مضيفًا أن مشروع "سخالين -2" يمثل نحو 9 بالمائة من واردات بلاده من الغاز الطبيعي المسال.
وأشار الوزير الياباني إلى أن طوكيو لن تتراجع من مشروع آخر لتنمية الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أعلن عن أن حكومته تعتزم رفض طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن يتم دفع قيمة صادرات الطاقة بالعملة الروسية "روبل"، مؤكدًا أنه سيواصل التعاون بصورة وثيقة مع أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع.

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