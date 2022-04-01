الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برنامج الغذاء العالمى: نهدف إلى دعم أكثر من 3 ملايين شخص داخل أوكرانيا

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي

قال تومسون فيري، المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، إن المنظمة الأممية تهدف إلى دعم أكثر من 3 ملايين شخص داخل أوكرانيا من خلال توزيع المواد الغذائية والنقدية، بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ وطالب لجوء فروا إلى البلدان المجاورة.


وأشار فيري، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الجمعة، مع الصحفيين في جنيف، إلى أن البرنامج قام بتخزين ما يقرب من 40 ألف طن متري من المواد الغذائية السائبة ودقيق القمح والحصص الغذائية في أوكرانيا والدول المجاورة لتوزيعها في الأيام المقبلة.


وأضاف المتحدث أن البرنامج وعلى الرغم من الوضع الأمني المتقلب نجح في إيصال المواد الغذائية إلى الأسر الضعيفة في مدينتي خاركيف وسومي المحاصرتين، من خلال قافلتين إنسانيتين مشتركتين بين الوكالات وصلت إلى المناطق المتضررة من النزاع، وأشار إلى أن المنظمة أطلقت برنامجًا لتقديم مساعدات نقدية لكل من اللاجئين والأسر الضعيفة التي تستضيفهم مولدوفا، حيث يقيم أكثر من 100 ألف لاجئ حاليًا في المجتمعات المضيفة هناك.


ولفت فيري، إلى أن البرنامج الأممي يقوم بتكوين مخزون من حزم الأغذية للاستجابة السريعة في دنيبرو وفينيتسيا وكيروفوهراد في الوقت الذي قام بتخزين المواد الغذائية السائبة والقمح للمخابز والحصص الغذائية بالقرب من المدن المحاصرة لتوزيعها من قبل الشركاء وفرق إدارة المدينة.


وأفاد المسئول الأممي بأن البرنامج بدأ في تقديم النقد أو الكوبونات كوسيلة للدعم، كما سيقوم بشراء المواد الغذائية من داخل أوكرانيا عندما يكون ذلك ممكنًا، في المناطق التي تضررت بشكل غير مباشر من الحرب، وحيث يتوفر الغذاء وتعمل متاجر البيع بالتجزئة بشكل طبيعي.

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