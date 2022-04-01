«المصريين الأحرار» يهنئ الرئيس السيسى والشعب بشهر رمضان

هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات مصر الوطنية وجموع الشعب المصرى والأمة العربية، بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والسلام والانتصارات.

وقال "خليل" في برقية تهنئة إلى الرئيس: "يشرفنا ويسعدنا إهداء فخامتكم خالص التهنئة ‏القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسلامة، وعلى بلادنا العزيزة وكل الأشقاء بالخير واليمن والبركات".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أننا على أعتاب شهر البركات وندعو الله لكم بالسداد والتوفيق لخدمة بلادنا وحفظ استقرارها والمزيد من إرساء دعائم السلام والتقدم رغم التحديات.

وتابع: "حفظ الله مصر قوية أبية عبر العصور والزمان، صانعة الخير مع القاص والداني، وإذ نؤكد أن جموع المصريين الواعين صفا واحداً وجنبا إلى جنب مع فخامتكم ومؤسسات مصر لبلوغ الهدف المنشود والوصول لمصر اللي بنحلم بيها".

كما أرسل الحزب برقيات تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، والوزير اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أركان حرب خالد مجاور، رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من المسئولين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ضرورةَ الالتزام بإعلان دار الإفتاء المصرية فيما يتعلَّق بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك، وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدَّد؛ تجنبًا لحدوث أي بَلبلة قد تحدث بين الناس جرَّاء ذلك.

وقالت دار الإفتاء المصرية: "ساعات قلائل ونستطلع هلال شهر رمضان المبارك"، مضيفة: "مما به يثبت دخول شهر رمضان: رؤية الهلال، وإكمال شعبان ثلاثين يومًا".

وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، مساء اليوم الجمعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.