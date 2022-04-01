الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تحذر الهند من التقارب مع روسيا

بايدن
بايدن

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الهند من التقارب مع روسيا في أعقاب زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نيودلهي سعيًا لإقناعها بعدم الرضوخ لضغوط الغرب لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وقال كبير مخططي العقوبات في واشنطن "داليب سينج" ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة ـ إن الولايات المتحدة على استعداد تام لمساعدة الهند على تنويع مصادرها من الطاقة والدفاع، مشددًا على أنه ستكون هناك عواقب للدول التي تسعى للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.


وأكد كبير مخططي العقوبات في واشنطن ـ خلال زيارة لنيودلهي ـ حرص الولايات المتحدة ألا تضع أي من الدول خاصة الحلفاء والشركاء آلية لتعزيز الروبل وتسعى لتقويض النظام المالي القائم على الدولار.


ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أشاد فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي، بعلاقات بلاده مع الصين والهند، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الصين والهند تعدان شريكتين رئيسيتين في إحلال السلام بالمنطقة.
 

 

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