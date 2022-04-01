احتفالا بيوم اليتيم.. وفد الدقهلية يزور ملجأ تحسين الصحة في طلخا

نظمت لجنة المرأة برئاسة أميمة عوض عضو الهيئة العليا زيارة إلى ملجأ تحسين الصحة في طلخا، وذلك بمناسبة يوم اليتيم، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وبدعم من باهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في إطار دعم الحزب للمسؤولية الإجتماعية في الشارع المصري، وقامت اللجنة بتوزيع الهدايا على النزلاء لرسم البسمة ونشر روح السعادة بينهم.



وشارك في الزيارة عضوات لجنة المرأة باللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية نرمين أسامة ولميس السقعان و ريهام محمد ونهى المتولي و زينب عبد اللطيف وأماني عادل.



وفد بني سويف يستقبل شهر رمضان بتوزيع السلع الغذائية على المستحقين

واستقبلت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة بني سويف برئاسة الدكتور عمر عبد الجواد شهر رمضان بتوفير السلع الغذائية في "شنطة رمضان" تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين من الأهالي، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.



وأكد الدكتور عمر عبد الجواد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بني سويف، أن نشاط الحزب يأتي في إطار تفعيل دوره المجتمعي في الوطن بدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على جشع التجار واحتكارهم للسلع، بالإضافة إلى رفع سقف التوعية الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنظيم الندوات الدينية والسياسية والاقتصادية خلال الشهر الكريم.



ووجه الدكتور عبد الجواد الشكر للنائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب على مساهمتها في دعم نشاط لجنة الوفد في بني سويف، مُثنيًا على جهود رؤساء لجان المراكز والمرأة والشباب والمواطنة وجميع الأعضاء على مساهمتهم الفعالة في المشاركة المجتمعية، ومحمد عبد العزيز سكرتير عام اللجنة علي مجهوده ومساهمته.