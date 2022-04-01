الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يوقع مرسومًا يسمح للشركات الروسية بسداد ثمن الطائرات للدول الأجنبية بالروبل

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يسمح للشركات الروسية بسداد ثمن الطائرات للدائنين الأجانب بالعملة الروسية، وتم نشر الوثيقة في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وذلك في إطار إجراءات تتخذها روسيا لمواجهة العقوبات الغربية.

وبموجب المرسوم الجديد فستكون الشركات الروسية قادرة على سداد ثمن الطائرات للدائنين الأجانب من الدول «غير الصديقة» بالعملة الروسية الروبل بعد تحويلها إلى حسابات مفتوحة بالبنوك الروسية.

وأعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى بإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران الروسية.

وردًا على هذه الإجراءات العدائية اعتمد مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) قانونًا لدعم قطاع النقل الجوي والبحري والنهري والسكك الحديدية والطرق بروسيا في مواجهة تداعيات العقوبات.

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