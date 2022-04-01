الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحتفل بالأطفال الأيتام فى أندية الشرطة (فيديو)

جريدة الدستور

شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام في الاحتفال بيوم اليتيم، الذي يوافق الجمعة الأولى من كل عام، وهو يوم يتأكد فيه دعم مؤسسات الدولة لهم، خصوصًا ذوي الهمم منهم.

ووجهت الوزارة الدعوة للأطفال الأيتام، لقضاء يومًا ترفيهيًا بأندية الشرطة، بعدد من مديريات الأمن، وانطلق الأطفال والبسمة تكسو وجوههم ومعهم رجال الشرطة، في لوحة جسدت الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم، وأسمى معاني الإنسانية والتراحم.

ولا يقتصر الدعم الذي تقدمه الوزارة للأطفال الأيتام، عن ذلك اليوم فقط، وإنما على مدار العام، باستقبالهم في أندية الشرطة، والمواقع الشرطية المختلفة، وبزيارتهم في دور رعايتهم، وتوزيع هدايا عينية على قاطنيها، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وهو شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم.

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