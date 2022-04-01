المعاينة الأولية لحريق منطقة بولاق أبو العلا: ماس كهربائى السبب

كشفت المعاينة الأولية لحريق منطقة بولاق أبو العلا، عن أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائى، بسبب زيادة الأحمال داخل مخزن خردة وأخشاب، وامتد لعقارين مجاورين بالمكان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

انتقل رجال المعمل الجنائى وفريق من النيابة لموقع حريق مخزن خردة وأخشاب وأسطح عقارين بمنطقة بولاق أبوالعلا، لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران بالمكان، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة عمليات إطفاء الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مبنى وسطح عقارين بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.