الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

للعام الثاني.. «القومى للمرأة» يطلق برنامج «مسحراتى مصر وحارتها»

رئيس المجلس القومي
رئيس المجلس القومي للمرأة

للعام الثاني على التوالي، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، يعلن المجلس القومي للمرأة عن إنتاج حلقات برنامج «مسحراتي مصر وحاراتها»، والمقرر عرضه على مدار أيام شهر رمضان الكريم على شاشات التليفزيون المصرى، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، كما سيتم إذاعته على محطة البرنامج العام بالراديو.

ويناقش برنامج «مسحراتي مصر وحاراتها» موضوعات متنوعة متعلقة بتمكين المرأة والفتاة ونبذ العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة التي تخص الأسرة المصرية والمرأة والنهوض بها ودعم مشاركتها الإيجابية فى المجتمع، إلى جانب الدعوة إلى القيم المجتمعية الإيجابية  من خلال " 30 " حلقة  يتم تقديمها طوال شهر رمضان الكريم.

«مسحراتي مصر وحاراتها» من إنتاج المجلس القومي للمرأة ومن  أشعار الشاعر الكبير  جمال بخيت، واداء الفنان مالك، وتلحين مجدي الرشيدي، وتوزيع شريف الوسيمي، ومن إخراج د.زينب زمزم.

وكان المجلس القومي للمرأة قد أعلن انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر رمضان 2022 برئاسة أ.د. سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الأعلام.

وقالت عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام في بيان صادر عن المجلس، أنه تم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات.

وأضافت  القلينى أن لجنة لرصد سوف تقوم برصد صورة المرأة في الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم في جميع وسائل الإعلام، ويشمل الرصد هذا العام الأعمال الحصرية التي تنتج للمنصات الاعلامية.

شهر رمضان التواصل الاجتماعي لجنة الإعلام المجلس القومي للمرأة العنف القومي للمرأة منصات التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

آخر ميعاد لشهادة 18| متى ينتهى شراء شهادات 18% البنك الأهلى ومصر

سعر الحديد فى مصر اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة