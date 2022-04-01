للعام الثاني.. «القومى للمرأة» يطلق برنامج «مسحراتى مصر وحارتها»

للعام الثاني على التوالي، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، يعلن المجلس القومي للمرأة عن إنتاج حلقات برنامج «مسحراتي مصر وحاراتها»، والمقرر عرضه على مدار أيام شهر رمضان الكريم على شاشات التليفزيون المصرى، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، كما سيتم إذاعته على محطة البرنامج العام بالراديو.

ويناقش برنامج «مسحراتي مصر وحاراتها» موضوعات متنوعة متعلقة بتمكين المرأة والفتاة ونبذ العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة التي تخص الأسرة المصرية والمرأة والنهوض بها ودعم مشاركتها الإيجابية فى المجتمع، إلى جانب الدعوة إلى القيم المجتمعية الإيجابية من خلال " 30 " حلقة يتم تقديمها طوال شهر رمضان الكريم.

«مسحراتي مصر وحاراتها» من إنتاج المجلس القومي للمرأة ومن أشعار الشاعر الكبير جمال بخيت، واداء الفنان مالك، وتلحين مجدي الرشيدي، وتوزيع شريف الوسيمي، ومن إخراج د.زينب زمزم.

وكان المجلس القومي للمرأة قد أعلن انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر رمضان 2022 برئاسة أ.د. سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الأعلام.

وقالت عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام في بيان صادر عن المجلس، أنه تم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات.

وأضافت القلينى أن لجنة لرصد سوف تقوم برصد صورة المرأة في الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم في جميع وسائل الإعلام، ويشمل الرصد هذا العام الأعمال الحصرية التي تنتج للمنصات الاعلامية.