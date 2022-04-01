السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

الاختيار 3
الاختيار 3

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة، حيث قررت شبكة قنوات On تحديد الموعد النهائي للمسلسل الملحمي الجديد الاختيار 3؛ والذي  يبدأ عرضه غدا السبت أول أيام شهر رمضان الكريم، ويعد مسلسل الاختيار 3 من أهم أعمال العام الحالي من بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E خلال رمضان 2022

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساء ويوميا عبر قناة ON E.

توقيت إعادة عرض حلقات مسلسل الاختيار 3

يعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضا.

 

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2022.. «الاختيار 3» يعرض عبر قناة إماراتية بتوقيت مصر

ويتناول مسلسل "الاختيار3"، فترة حاسمة من تاريخ البلاد وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في إسقاط مخططات الإرهابية بعد عام من الحكم حاولوا خلاله تحويل البلاد إلى إمارة إخوانية تحقيقًا لمخططاتهم الدولية التي كان يديرها مكتب الإرشاد.

 

وشهد الإعلان ظهور الشخصيات الرئيسية للمسلسل التي تكشف لنا على مدار 30 حلقة "كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" خلال ثورة 30 يونيو عام 2013. 

وظهر في الإعلان الدعائي كل من أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، مجسدين شخصيات ضباط في الأمن الوطني والمخابرات العامة. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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