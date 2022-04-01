الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة بمطروح.. ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة «صور»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد مسجد الفاروق بالكيلو 4 في محافظة مطروح، لأول مرة ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة بحضور عدد من الصم والبكم وسط حالة من الفرح والسعادة مقدمين الشكر إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على رعايته لهم. 

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وقدم عدد من الصم والبكم الشكر إلي أوقاف مطروح، على الاستجابة السريعة وتحديد مسجد لترجمة الخطبة بلغة الإشارة والمنتظر أن يكون مسجد التنعيم. 

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جاء ذلك خلال تأدية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب صلاة الجمعة بمسجد الفاروق عمر بمنطقة الكيلو 4، بحضور الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح وقيادات الدعوة. 

جاءت خطبة الجمعة عن استقبال الشهر الكريم شهر ميلاد الأمة المباركة شهر الصيام والقيام واكتساب الأعمال الصالحة والتنافس في الأعمال الصالحة من جود وكرم وتقديم رسالة لأن يكون رمضان شهر العمل والإحسان والإتقان وعدم تعطيل مصالح الناس
كما قدم رسالة للتجار الأبرار بمراعاة ظروف الناس ومعاناتهم . 

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كان قد افتتح اللواء خالد  شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف، في مارس الماضي، مسجد عباد الرحمن بقرية المثاني المدرجة في المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة  التابعة لمدينة النجيلة غرب مطروح بتكلفة مليون جنيه.

محافظ مطروح خطبة الجمعة لغة الإشارة الصم والبكم مطروح

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