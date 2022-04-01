السيطرة على حريق مخزن خردة فى بولاق أبوالعلا دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مخزن خردة وأخشاب وامتد لمنزل مجاور وسطح عقار بمنطقة بولاق أبوالعلا دون وقوع إصابات، ويتم إجراء عمليات تبريد الحريق تحسبًا لاندلاع النيران مرة أخرى بالمكان.

وانتقل رجال المعمل الجنائى وفريق من النيابة لموقع حريق مخزن خردة وأخشاب وأسطح عقارين بمنطقة بولاق أبو العلا، لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران بالمكان، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة عمليات إطفاء الحريق بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مبنى وسطح عقارين بمنطقة بولاق أبوالعلا، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.