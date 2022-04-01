الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية فى عامين

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، قبيل اجتماع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لمناقشة السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، تزامنًا مع سحب ضخم مزمع من الاحتياطيات في الولايات المتحدة.
ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط صوب أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بنسبة 13 بالمئة و12 بالمئة على الترتيب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 104.65 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 99.91 دولار للبرميل. 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، سحب مليون برميل نفط يوميا على مدى ستة أشهر بدءا من مايو، وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، لمناقشة سحب المزيد من احتياطيات النفط.

وأعلن تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا أمس الخميس التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميًا في مايو، على الرغم من الضغوط الغربية لزيادة الكمية.
 

روسيا اسعار النفط وكالة الطاقة الدولية

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وائل لطفي

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