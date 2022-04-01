نشرة المحليات| إعلان المواعيد الجديدة لغلق المحال والبحيرة الأولى عربيًا بمسابقة العربية الفصحى

يواصل «الدستور» رصد أهم الأحداث المحلية، التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، وما تم من فعاليات وأنشطة مختلفة في كافة قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، ونرصد في السطور القادمة، الأحداث كاملة على مدار الساعة حتى الآن.

«التنمية المحلية» تعلن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والمقاهي

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قراراً بمد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان حتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا.

ونص القرار الوزاري في مادته الأولى استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما نص القرار في المادة الثانية: لا تخضع للمواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

للعام الثالث.. محافظة البحيرة الأولى عربيًا فى مسابقة العربية الفصحى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة، حيث إنهم يمثلون الأمل والمستقبل المنوط بهم حمل رسالة تنمية وازدهار مصرنا الغالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة وتوفير كل الإمكانات والوسائل التعليمية المتاحة لصقل وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال الأنشطة التربوية المختلفة وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها أحد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد ابنائه.

جاء ذلك عقب الإعلان عن فوز ثلاثة طلاب من أبناء محافظة البحيرة بالمراكز الأولى على مستوى الوطن العربي والجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو ومسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي 2021-2022 ويرفعون اسم مصر خفاقًا ليغرد بين الدول وليثبتوا للجميع أن الريادة مصرية دائمًا.

وزير التنمية ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية العاصمة بيوم اليتيم

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بيوم اليتيم بحديقة الأزهر، والتي شارك فيها حوالي 150 طفلاً من دور الأيتام بالقاهرة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، عَلِى الاهتمام الذي توليه الدولة لجميع أبنائها، خاصة الأيتام باعتبارهم أمل ومستقبل مصر وتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب منا جميعاً الرعاية والاهتمام بالجانب المجتمعي والإنساني لهم. وقال وزير التنمية المحلية، إننا نحتفل اليوم جميعًا مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم بيوم اليتيم، والذي يعد يوم الرحمة والألفة ويتواكب هذا العام مع حلول شهر رمضان المعظم، مضيفاً: “يعد هذا اليوم فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع، حيث إن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، ولابد أن يعلم جميع أبنائنا من الأيتام أن سعادتهم من أولوياتنا جميعاً، وأن أحلامهم مسئوليتنا”.

بعد نجاحه محاولته التجريبية.. “كابونجا” يعلن موافقة “جينيس” بسحب سفينة عملاقة بقناة السويس

أعلن المصارع أشرف كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية، الحاصل على لقب أقوى رجل في العالم بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن موافقة موسوعة جينيس لسحبه سفينة وزنها 700 طن بأسنانه، لكسر الرقم القياسي الذى تم تسجيله بمعدل 614 طنًا (1،353،636.68 رطلًا) وتم تحقيقه بواسطة Oleg Skavysh (أوكرانيا)، في Chornomorsk، أوكرانيا، في 30 أكتوبر.

ونجح أشرف كابونجا في محاولته التجريبية في سحب القاطرة "سلام 2" إحدى القاطرات العملاقة التابعة لهيئة قناة السويس والتي يصل وزنها إلى أكثر من 500 طن.

«صحة قنا»: استفادة 12863 مواطنًا من 15 قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان، تنظم 14 قافلة طبية مجانية منذ بداية عام 2022، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

