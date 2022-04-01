رئيس جامعة بنها يسلم «قادة المستقبل 9» شهادات اجتياز الدورة

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية وإتاحة الفرص لهم وصقل مهاراتهم القيادية من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

جاء ذلك خلال تسليم رئيس الجامعة شهادات دورة قادة المستقبل 9 بمركز إعداد القادة بمشتهر، بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة وطلاب جامعة بنها.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن من سمات القائد هو العمل في فريق جماعي منظم لإنجاز جميع الأهداف الاستراتيجية.

وأشار سوسة إلى أن المستهدف من هذه الدورات هي معايشة طلاب الجامعة نماذج القيادة الحقيقية واكتساب مهارات معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر ، لكى يصبحوا قادة المستقبل.

من جانبه قال الدكتور أحمد نجيب، إنه تم عقد ورش عمل وندوات بإجمالي 18 ساعة تدريبية في التغيرات المناخية وصناعة النجاح والحوكمة والتنمية المستدامة ونشر الفكر الصحيح ومواجهة التطرف وتطوير الذات والولاء والانتماء.

وفى سياق متصل أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تذليل كافة العقبات من أجل تحسين النظام الإداري بالجامعة وتطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية.

وأشار إلى أن جامعة بنها نجحت خلال السنوات الماضية في تجديد شهادات الأيزو الدولية بما يتماشى مع الرؤية نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة بنها ، فريق التقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) من شركة ايه جى ايه الممثل لشركة سوكوتيك الفرنسية وهي الجهة المانحة لشهادة الأيزو، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق إدارة الجودة بالجامعة.

وضم فريق المراجعة كل من المهندس عمرو محمد رئيس الفريق وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد ، والدكتورة منال درويش ، والمهندس عبدالله عبدالوهاب.

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن إدارات الجامعة قد أنهت استعداداتها لزيارة المراجعة السنوية حرصا على استمرارية شهادة الأيزو ٩٠٠١_ ٢٠١٥ الممنوحة للجامعة، وقد بدأ فريق المراجعين البدء في فعاليات المراجعة بعمل جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة والمدن الجامعية، ثم البدء في عمليات المراجعة لنظام الجودة.

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم إن زيارة المراجعة السنوية الهدف منها هو تقييم أداء منظومة الجودة بالجامعة والوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في نظام الجودة ومدى تحقيق أهداف الجودة، مشيرا إلى أن زيارة المراجعة تنتهي بعقد لقاء ختامي يقوم رئيس المراجعين فيه بعرض نتائج الزيارة.