ضبط شقيقين بحوزتهما 1750 جراما من مخدر الشابو فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من القبض على شقيقين بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الشابو، بإجمالي كيلو و750 جراما قبل ترويجها على العملاء بدائرة المركز والمراكز المجاورة.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاطلين من مركز البلينا بمحافظة سوهاج بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ترويج المواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو وقيامهما بجلب شحنة كبيرة من ذات المخدر متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحري عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، من ضبط العنصرين المتحرى عنهما تبين أنهما "كيرلس. ا . ع" وشقيقه مايكل شهرته كتكوت وبحوزتهما 1750 جراما من مخدر الآيس "الشابو" ومبلغ مالي قدره 73650 جنيها و2 هاتف محمول و3 أسلحة بيضاء وميزان حساس.

وبمواجهة عنصري التشكيل بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.