«أوقاف الأقصر» تفتتح 5 مساجد (صور)

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، افتتاح 5 مساجد اليوم.

جاء ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واحتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك لعام 1443 / 202.

وأضاف وكيل وزارة أوقاف الأقصر أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم هم: (مسجد نجع الوحدة بنجع الوحدة بمركز الطود، ومسجد الشهداء بقرية الحسينات شرق مركز الطود، مسجد نجع أبوحروقة بمركز الطود، بالإضافة إلى مسجد الشهيدة المهندسة منى الخضيرى بقرية أصفون بمركز إسنا، ومسجد التوحيد بقرية اللاقالتة بمركز ومدينة القرنة).



جاء افتتاح المساجد بحضور قيادات الدعوة بالمديرية والتنفيذيين والمواطنين المحترمين.

افتتاحات المساجد

افتتاحات المساجد

افتتاحات المساجد