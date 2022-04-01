محمد ياسين: «آسر» دفعني لتقديم الأفضل في مسلسل «suits»

أعرب الفنان محمد ياسين عن سعادته لانطلاق مسلسل "suits" الذي يشارك فيه مع النجم آسر ياسين بطل العمل في رمضان حيث تم خطة الانتهاء من تصوير العمل لعرض أولى حلقات المسلسل على القنوات الفضائية.

وأكد محمد ياسين في تصريحات خاصة أنه من المحظوظين بالعمل مع النجم أسر ياسين والذي جمعته به مشاهد ممتعة داخل أحداث المسلسل منذ بداية تصوير أولى مشاهد المسلسل حتى النهاية فهو أول الداعمين له في التصوير وبدأ بخلق روح مريحة داخل الكواليس جعلته يبدع ويخرج أفضل ما لديه من طاقات إبداعية في المشاهد الذي جمعته به وقام بتشجيعه بمنتهى الهدوء والرقي وخلق حالة من التفاهم بينهم ساعد في إثارة الأحداث والمشاهد التصاعدية في المسلسل.

وأضاف محمد ياسين، أن مخرج العمل عصام عبد الحميد ساعده بشكل كبير في شرح تفاصيل الدور وتوجيهاته في العمل حيث يؤدي دور شخص يدعى "أسامة" وهو شخصية محورية خلال أحداث المسلسل تتصاعد الأحداث بينه وبين أبطال العمل في إطار درامي مشوق وتحدث بينه وبين الفنان أحمد داوود مباراة تمثيلية على مستوى الأحداث، وأكد أنه شخص مجتهد ومريح في التعامل جدا يدفع الممثل للأفضل.

مسلسل "suits" من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وتارا عماد وريم مصطفى ومحمد شاهين والعمل سيناريو وحوار: محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج: عصام عبد الحميد.

المسلسل مقتبس من مسلسل أمريكي تم عرضه في 2011 تقدم بنفس الفورمات تدور أحداثه حول شاب اسمه مايك روس الشاب الذكي والطموح الذي لم يكمل دراسته الجامعية إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له في الشركة الكبيرة التي يعمل بها رغم المخاطر الشديدة التي يتعرضان لها لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.