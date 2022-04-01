الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحريق مخزن خردة وأخشاب ببولاق أبو العلا

جريدة الدستور

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وصاحب المبنى الذى اندلع بداخله حريق فى مخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مبنى بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

 وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وجارى عملية إخماد الحريق.

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